Liberoquotidiano.it - "Non si smentisce mai, e gli altri?": Achille Lauro a Domenica In, scoppia la bufera sulla Venier

suIn. Come è noto ogni anno, il programma di Marava in onda da Sanremo nel day after dell'ultima serata del Festival. Nello studio sfilano ovviamente tutti i cantanti in gara che hanno partecipato alla kermesse e si soffermano a chiacchierare con i giornalisti. Ma di fatto in apertura di puntata il palcoscenico principale è toccato ad, uno dei protagonisti indiscussi di questo Sanremo 2025. Lui, come Giorgia, non ha ottenuto un piazzamento tra i primi tre e questo verdetto ha scatenato l'ira del pubblico presente in sala all'Ariston. Ma a quanto pare, la lunga chiacchierata di Maracon il cantante e giudice di X Factor non è stata digerita dal pubblico a casa perché la conduttrice, per inevitabili problemi di tempo non riuscirà a dare lo stesso spazio a tutti gli artisti.