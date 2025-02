Ilgiorno.it - Non ce l’ha fatta la 69enne investita dal Suv a Somma Lombardo. La frazione Maddalena piange Maria Teresa Aloisi

(Varese), 16 febbraio 2025 – Si chiamavala donna di 69 anni vittima del tragico incidente avvenuto ieri sabato 15 dicembre alle cinque del pomeriggio a. La donna è spirata all’ospedale di Legnano, dov’era stata portata in condizioni disperate dopo essere stataassieme ad altre persone, un uomo di 66 anni e una seconda donna di 80, in via Giusti fra la zona industriale e la rotonda dei supermercati. A non farcela purtroppo, nonostante le cure prodigate dai medici, lain pensione, conosciuta nelladiSopra Ticino per avere gestito per anni il panificio di famiglia. In condizioni stabili pur in prognosi riservata – è ricoverato in Terapia intensiva al Sant’Anna di Como – il 66enne. Non è invece in pericolo di vita la ottantenne, colpita fortunatamente solo di striscio e portata in codice verde in ospedale per via dello choc subito.