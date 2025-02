Oasport.it - Noel inforca, oro a Meillard in slalom: Francia senza medaglie ai Mondiali, Caporetto Italia

La Svizzera completa il suo straordinario Mondiale di Saalbach conquistando anche il titolo nellomaschile. Una rassegna iridata clamorosa quella della nazionale elvetica, che al maschile ha visto sfumare solo l’oro in gigante, prendendosi quest’oggi il successo tra i rapid gates con Loic, che si mette al collo il suo secondo oro a Saalbach dopo quello vinto nella combinata a squadre.ringrazia anche la clamorosata di Clement, che era in testa dopo la prima manche. Lasi era aggrappata alla sua stella per centrare la prima medaglia in questo Mondiale ed invece il transalpino ha tradito i suoi tifosi, uscendo nella seconda manche quando era in piena lotta per la vittoria, anche se comunque era in ritardo nei confronti dial penultimo intermedio.