No il cantautore toscano non vuole essere un duro neanche lontano dal palco dell' Ariston

Non c’è niente da fare: Lucio Corsi nonproprioun, né suldel Festival né nella vita di tutti i giorni. Ilè stato fermato in strada a Sanremo da alcuni fan per ricevere un omaggio speciale: un vassoio di chiacchiere, dolce tipico del periodo del Carnevale. Ne è nato un siparietto, pubblicato sui TikTok, che dimostra l’unicità’artista, umilissimo anche dopo il grande successo di questi ultimi giorni. Lucio Corsi: il folletto italiano del glam rock guarda le foto Lucio Corsi, l’umiltà di un’artista unicoDeterminato a pagare per il gentile omaggio, Lucio Corsi ha rovistato nelle tasche del cappotto senza trovare contanti.