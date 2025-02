Ilrestodelcarlino.it - "No agli agguati a chi è al volante"

Davide Castaldi per lavoro percorre migliaia di chilometri ogni anno. "L’anno scorso ho totalizzato oltre 70mila chilometri", fa un po’ di conti aldella sua Porsche fiammante, un gioiello che sembra brillare ancora di più nel sole di febbraio. Cromature e acciaio, potenza compressa oltre il cofano. "Sì – scherza – anche con quella macchina si riesce ad andare a 50 chilometri all’ora". Una pausa, poi precisa. "Più piano no, boccio senza mezzi termini quelle città, vedi Bologna, che hanno messo il milite dei 30 all’ora in tutta l’area urbana. Così il traffico lo crei. Se gli autovelox sono ben segnalati, allora dico che sono utili. Non devono essere una trappola, nascosti oltre qualche siepe, poco visibili".