Nixon Newell Tegan Nox | Avrei voluto incorporare un lato hooligan al mio personaggio in WWE

, in WWE conosciuta comeNox, ha militato nella compagnia di Stamford per ben due volte, finendo però per essere licenziata una seconda volta a Novembre 2024.Nonostante la riassunzione del 2022 la wrestler gallese ha fatto fatica a trovare spazio significativo sul grande schermo, finendo con l’essere esclusa dai piani creativi.La ragazza ha sempre cercato di apportare novità al suo, tra cui anche un, pescato dalla sua passione per il calcio.La testata di Zidane Parlando a Metro UK la ragazza ha sveche un suo piano era rendere il suosimile aglis delle partite del regno unito.La sua fonte di ispirazione sono state pellicole come Green Street e la famosa testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi durante la finale dei Mondiali di Germania 2006.