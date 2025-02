Quotidiano.net - Nikolaos di Grecia, seconde nozze in vista a un anno dal divorzio

Leggi su Quotidiano.net

A soli nove mesi daldisarebbe pronto a convolare nuovamente a. Secondo quanto riportato da ‘Hello! Greece’ e successivamente confermato dall’edizione spagnola del magazine, il terzogenito dell'ultimo re di, Costantino II, si sarebbe fidanzato con un'amica di lunga data, Chrysí Vardinogianni. Ora non resta che attendere l'annuncio ufficiale. Chi è Chrysí Vardinogianni Non è chiaro quando sia iniziata la relazione con Chrysí Vardinogianni, ma il suo nome è ben noto nel panorama dell’alta società greca. Figlia dell'armatore Giorgios Vardinogianni e di Agapi Politi, Chrysí ha avuto una relazione di cinque anni con l’attore e regista Konstantinos Markoulakis, terminata pacificamente nel dicembre 2023. In precedenza, era stata sposata dal 2012 al 2017 con il cantante Nino (Stefanos Xypolitas), da cui ha avuto due figli, George Skeyos e Karen Agapi.