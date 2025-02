Juventusnews24.com - Nico Paz Juve: l’argentino continua a incantare col Como e per la prossima stagione… Le ultime sul suo futuro

di RedazionentusNews24Pazcole per lastagione. Lesuldel calciatore ex Real MadridPazcon il, salito a quota 6 gol e 4 assist in Serie A, ha attirato su di sé l’attenzione di moltissime big in giro per l’Europa tra cui il mercato.Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano il Real Madrid, che ha mantenuto una clausola per una eventuale futura recompra, lo sta monitorando di partita in partita. I club interessati dunque potrebbero dover andare a trattare con i Blancos piuttosto che col.Leggi suntusnews24.com