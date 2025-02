Justcalcio.com - Nico Paz distrugge il “fiore”

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-16 15:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:L’AS 1907 che allena il Cesc Fàbregas spagnolo Questa domenica ha certificato una vittoria fondamentale contro lantina (0-2) per allontanarsi dalla discesa, supportata come iniziale dell’assane spagnolo Diao e l’obiettivo finale dell’argentinoPaz, di nuovo decisivo durante lo scontro.Come puoi finalmente respirare un po ‘d’aria. La vittoria contro il “” si è conclusa con 3 sconfitte consecutive di sconfitte e ha posto la squadra 5 punti della discesa. Tutto grazie a un’unica pace che era di nuovo eccezionale e che ha avuto un impatto decisivo su ogni commedia, in ogni possesso e in ogni decisione di prendere quelli di Florence Trizas, quelli di Firenze, Combattono per entrare in Champions League.