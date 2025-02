Calciomercato.it - Nico Paz conquista tutti, dall’Inter allo ‘spettro’ Real Madrid: la situazione

L’argentino del Como brilla: su di lui le big di Serie A, ma attenzione al possibile ritorno a casa6 gol, 4 assist e un impatto straordinario alla prima grande esperienza nel mondo tra i professionisti. Tra i volti più sorprendenti di questa Serie A c’è certamentePaz. Il talento classe 2004, nato in Spagna ma nazionale argentino, prodotto delle giovanili del, sta stupendocon la maglia del Como.Paz brilla: gli occhi delle big su di lui (LaPresse) – Calciomercato.itIl figlio d’arte (il padre Pablo è stato nazionale argentino), è andato a segno anche nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina, dove ha disputato un’altra ottima prestazione. Il talentuoso centrocampista offensivo è finito nel mirino di tanti top club, in particolare in Serie A. L’Inter in particolare si sta guardando attorno per rafforzare il suo attacco e Paz è uno dei nomi in lista, ma i nerazzurri devono fare i conti anche con ilche può riportarlo a casa.