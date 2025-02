Lapresse.it - Netanyahu: “Spero che Israele abbia la possibilità di cambiare il volto del Medioriente”

Leggi su Lapresse.it

Il primo ministro israeliano Benjaminha dichiarato domenica di sperare che“cambierà il” deldurante una riunione di gabinetto in cui ha nominato Eyal Zamir come capo di stato maggiore. “È chiaro a tutti che ci troviamo di fronte a opportunità di ottenere vittorie che non avremmo mai sognato. Mi aspetto da Eyal Zamir che durante il suo servizio – forse anche nel prossimo futuro – raggiungeremo tutti questi grandi risultati, che cambieranno non solo la situazione di, ma anche ildell’intero”, ha detto il premier israeliano.