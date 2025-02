Lapresse.it - Netanyahu: “Se ostaggi non tornano si scatenerà l’inferno”

“Se tutti i nostrinon verranno rilasciati, fino all’ultimo, si”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamindopo l’incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio. I due leader hanno fatto una dichiarazione congiunta in una conferenza stampa dopo l’incontro. “Abbiamo una strategia comune” con gli Usa – ha detto il premier israeliano – e non possiamo sempre condividere i dettagli di questa strategia con il pubblico”, “anche quando le porte delverranno aperte, come sicuramente accadrà se tutti i nostrinon verranno rilasciati, fino all’ultimo”.Il premier israeliano: “Con l’aiuto di Trump finiremo il lavoro”Con il sostegno di Trump, “possiamo finire e finiremo il lavoro” sull’Iran. Così il premier israeliano Benjamindopo l’incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio.