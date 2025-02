Lettera43.it - Netanyahu: «Se gli ostaggi non tornano si scatenerà l’inferno»

Dopo aver incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio, il premier israeliano Benyaminha dichiarato di star lavorando in piena collaborazione e coordinamento con Donald Trump. «Abbiamo una strategia comune e non sempre è possibile condividerla con il pubblico, incluso quando si apriranno le porte del. E si apriranno se tutti i nostrinon torneranno», ha specificato. Da parte sua, Rubio ha aggiunto che il tycoon «ha chiaramente espresso la sua visione per Gaza, e cioè che Hamas non può continuare a essere la forza dominante lì». Con«abbiamo anche parlato di quanto sia importante la caduta di Assad in Siria ed evidenziato che in Libano l’obiettivo è disarmare Hezbollah».: «Trump è il presidente americano più amico di Israele»Il premier israeliano ha poi affermato che Trump «è il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca» e che «lo Stato ebraico e l’America sono spalla a spalla nel contrastare la minaccia dell’Iran».