Nessuna donna nella cinquina finale di Sanremo 2025, Elodie: "Ci sono rimasta male per Giorgia"

(foto), intervenendopuntata speciale di “Domenica In” andata in onda oggi pomeriggio su Raiuno, ha detto la sua sull’assenza di donnetop 5 del Festival di: “Ciper, è stato irrispettoso nei suoi confronti, la cosa mi fa incazzare, bisogna avere rispetto per le carriere. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti?”, si è chiesta la cantante romana. Anche sui social ha fatto molto discutere il fatto che non ci fosse alcunadel Festival da cui è poi uscita la canzone vincitrice, ossia “Balorda nostalgia” di Olly.Nello specifico,con la canzone “La cura per me” si è piazzata in sesta posizione, aggiudicandosi poi il Premio Tim – La forza delle connessioni. “Hai vinto”, le ha urlato il pubblico in sala.