Ilgiorno.it - Neonato muore a soli due mesi: dramma nel Lodigiano

San Rocco al Porto (Lodi)- Il piccolo Ryan non ce l'ha fatta: ildi dueoriginario della Costa d'Avorio, trasportato d'urgenza in ospedale venerdì mattina per un arresto cardiaco è morto nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Parma dove era ricoverato. Il bambino era nella sua culla nella stanzetta dell'abitazione di San Rocco al Porto dove i genitori abitano ormai da alcuni anni quando, ad un certo punto, si è consumata la tragedia: la mamma è andata a verificare se il figlio stesse dormendo ma ha notato che non si muoveva più. Nonostante lo choc, è riuscita a dare subito l'allarme e sul posto erano arrivati d'urgenza un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso dapprima all'ospedale di Piacenza, poi in quello di Parma.