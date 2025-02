Laverita.info - Nelle bollette oltre 2 miliardi di aiuti a favore delle imprese energivore

A pesare sul conto finale per i cittadini non solo gli incentivi alle rinnovabili, ma anche i sostegni alle industrie che consumano di più. Per ridurre i costi, è fondamentale puntare sul nucleare di nuova generazione.