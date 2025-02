Ilfattoquotidiano.it - Negoziati Ucraina, l’Europa esclusa riunisce una “unità di crisi”: a Parigi “ci sarà anche Meloni”. Rutte: “L’Ue combatta per esserci”

I leader dell’Unione europea provano a mettere in campo la contromossa dopo l’annuncio Usa dell’esclusione deldal tavolo deiper trovare una soluzione alla guerra in. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato una riunione di emergenza di alcuni leader europei per lunedì a: tra questi ciGiorgia, secondo quanto trapelato da fonti britanniche. Un incontro che precederà di un solo giorno l’avvio dei colloqui di pace in Arabia Saudita tra i rappresentanti statunitensi e i negoziatori russi e ucraini, proprio mentre il segretario generale della Nato, Mark, (lui tra tra gli invitati a) esorta gli europei a “combattere per essere al tavolo delle trattative” e, invece di lamentarsi per essere stati esclusi dai, a “trovare nuove idee per esempio sul flusso di armamenti verso l’o sul training dei soldati“.