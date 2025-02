Oasport.it - NBA: Wembanyama e Chris Paul squalificati dallo Skills Challenge dell’All Star Weekend, tentato l’uso di un buco di regolamento

Lo, per la prima volta nella sua storia, vede una controversia notevole, il che accende un po’ di più i riflettori su un Allvisto ormai in tante maniere, non per forza positive. Nell’occhio del ciclone Victor.Il duo dei San Antonio Spurs ha, durante la competizione, di sfruttare un autenticonel. Nel percorso che viene utilizzato per lo, infatti, c’è una serie di “stazioni”, tre delle quali prevedono tre tentativi per fare canestri. Ebbene,hanno fatto un’altra cosa: invece di tirare per davvero, hanno semplicemente lanciato a caso i palloni per finire più velocemente possibile, in effetti riuscendo a fermare i cronometri sui 47.9 scecondi.Immediata la reazione del pubblico, che ha spedito addosso ai due una selva di buu, prima della squalifica quasi altrettanto immediata.