Ilfattoquotidiano.it - Nba, spettacolo penoso all’All Star Game: Wembanyama e Paul provano a barare, fischiati e squalificati – Video

Il nuovo Alldiventa la cartina tornasole di una Nba in crisi di appeal e ascolti. Nella serata dell’All-Saturday, è andato in scena uno, oltre che imbarazzante. Il pubblico non ha gradito e ha giustamente fischiato. Allo Skills Challenge (nato nel 2003) il duo composto da Chrise Victorin rappresentanza dei San Antonio Spurs ha provato a imbrogliare, servendosi di una presunta falla nel regolamento. La gara consiste nel misurarsi in un percorso in cui vanno messe in mostra le abilità nei cosiddetti fondamentali del gioco: tiri a canestro, passaggi verso bersagli fissi e tecnica nel palleggio in slalom fra diversi ostacoli.Tra i vari percorsi da affrontare ce n’erano tre che prevedevano altrettanti tentativi per mettere a segno un canestro.