Oasport.it - NBA, all’All Star Game McClung trionfa nella gara delle schiacciate. Tyler Herro re delle triple, Mobley-Mitchell vincono la Skills Challenge

Sabato sera di grande spettacolo in NBA per l’Allin svolgimento al Chase Center di San Francisco – casa dei Golden State Warriors – dove sono andate in scena le tradizionali gare da tre punti eoltre alla: andiamo a riassumere brevemente quanto accaduto.Macsi aggiudica per il terzo anno consecutivo la. Il giocatore degli Osceola Magic in G League (squadra affiliata agli Orlando Magic) eguaglia così Nate Robinson, con l’ex New York Knicks che aveva vinto tre volte lama non consecutivamente.ha sbaragliato la concorrenza con quattrodove ha ricevuto il punteggio massimo ovvero “50”, con performance dove ha omaggiato anche grandi schiacciatori del recente passato ovvero Blake Griffin e Aaron Gordon.