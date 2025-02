Nauticsud Gennaro Amato | Carenza di ormeggi e burocrazia frenano lo sviluppo del diportismo

Leggi su Ildenaro.it

Vince la nautica,non fermano la qualità produttiva dei cantieri italiani e il pubblico premia, con la sua partecipazione, la 51esima edizione del. Il salone nautico di Napoli, dopo 9 giornate espositive, tira le somme e trova la ricompensa proprio dagli amanti del mare che sono accorsi per visionare le novità produttive in acqua già da questa primavera. Intanto Afina annuncia le date del 2026 che vedrà ilprotagonista, alla Mostra d’Oltremare, dal 7 al 15 febbraio 2026.“Nonostante i due grandi limiti chelodele l’economia che produce in maniera diretta e per indotto, ovvero l’assenza di posti barca rispetto alla domanda e la lentezza burocratica per risolvere la costruzione di infrastrutture per l’accoglienza, la nautica continua ad avere una grande attenzione da parte del pubblico – ha detto a conclusione del salone il presidente di Afina,-.