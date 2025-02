Oasport.it - NASCAR, pioggia protagonista dopo 11 giri

L’edizione 2025 della Daytona 500, opening round dellaCup Series, è attualmente sospesasoli 11per maltempo. Laè arrivata come da copione sul noto catino che sorge nello Stato della Florida, i protagonisti sono riusciti a completare solamente i primi passaggi dei 200 previsti.La Chevrolet ZL1 #24 Hendrick Motorsports di William Byron è virtualmente al comando della prova davanti alla Ford Mustang #2 Team Penske di Austin Cindric e la Chevy #10 Kaulig Racing di Ty Dillon.Non ci sono informazioni in merito all’ipotetica ripartenza, ricordiamo che la pista dovrà essere asciugata completamente prima di riaccendere i motori in quanto sugli ovali non è possibile gareggiare per ragioni di sicurezza.Da segnalare prima della green flag la presenza del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.