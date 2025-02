Sport.quotidiano.net - Napoli, terzo pareggio di fila: l'Olimpico è ancora il simbolo dei rimpianti

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 febbraio 2025 - Il virus della 'pareggite' che quest'anno ha di fatto tolto con largo anticipo dai giochi scudetto l'acerrima rivale Juventus, seppur in formato ridotto, si è spostato al, che incappa nel'x' consecutivo che, come i precedenti, è ricco di. Probabilmente alla vigilia della trasferta in casa della Lazio, gli azzurri avrebbero firmato per uscire invitti dall'soprattutto alla luce della pesante emergenza infortuni sulla corsia mancina che avrebbe poi obbligato Antonio Conte a cacciare il 3-5-2 dalla soffitta nel quale era finito fin da inizio stagione. Poi, come spesso succede, il campo dice altro e in particolare che la capolista, seppur non in grande spolvero sotto diversi aspetti, era riuscita a mettere le mani su una partita complicatissima e resapiù ostica dal gol quasi istantaneo di Gustav Isaksen, il match winner della gara del Maradona.