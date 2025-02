Spazionapoli.it - Napoli, lotta scudetto con l’Inter: l’ex Milan spiazza tutti

Ultimissime calcio– Azzurri spettatori interessati del match di stasera tra Juventus e Inter. Il punto sulladi un grande ex del calcio italiano.Questa sera all’Allianz Stadium di Torino si affronteranno la Juventus di Thiago Motta edi Simone Inzaghi. Una partita che interessa ovviamente anche aldi Antonio Conte, attualmente primo in classifica ma che, in virtù del pareggio di ieri contro la Lazio, verrebbe scavalcato proprio dai nerazzurri in caso di vittoria di questi ultimi.Unadunque molto serrata, con le due squadre che viaggiano praticamente punto a punto. Il, da un lato, ha il vantaggio di non avere le coppe e dunque può lavorare tutta la settimana concentrandosi solo sugli impegni di campionato., dal canto suo, ha una rosa ampia e altamente competitiva, che le consente di effettuare rotazioni e gestire i tanti impegni.