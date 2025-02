Terzotemponapoli.com - Napoli, le note positive dell’Olimpico

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilpareggia all’Olimpico. Dia toglie ad Antonio Conte la gioia della vittoria. L’Inter avrebbe l’opportunità di portarsi in testa al campionato. Dall’Olimpico tuttavia giungono anche notizie.Ilsi porta a casa tre risposte importantiIl Corriere dello Sport ha commentato la gara tra Lazio e, terminata 2-2: “Dall’Olimpico, comunque, ilsi porta a casa tre risposte importanti. La prima è quella che ha dato Raspadori. Il suo esordio in tandem con Lukaku è stato convincente, sotto ogni punto di vista. Così come potrà essere fondamentale da qui in avanti Buongiorno, rientrato ieri dopo due mesi e mezzo. Ilè riuscito a sopperire alla sua assenza grazie alle ottime prestazioni di Juan Jesus, ma non c’è dubbio che con l’ex del Torino in campo lo scenario cambia.