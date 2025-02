Serieanews.com - Napoli, il pari con la Lazio lancia l’allarme: un nuovo problema inaspettato per Conte

Leggi su Serieanews.com

, scattadopo il pareggio contro la: perc’è un, ilcon la: unper– SerieAnewsTre pareggi nelle ultime tre gare, un rallentamento netto che ha impedito aldi prendere il largo in classifica. Gli azzurri, però, si sono messi alle spalle un mese terribile, da far tremare i polsi: Atalanta, Juve, Roma, Udinese euna dietro l’altra, quasi a voler testare la tenuta degli uomini di.È innegabile che ilabbia superato a pieni voti questo filotto ma gli ultimi pareggi non possono essere certo sottovalutati. Sempre rimontato ilnelle ultime tre gare, quattro i gol incassati dalla miglior difesa del torneo e quattro i punti persi nei minuti finali di partita: se contro l’Udinese la sfida si è decisa tutta nel primo tempo, contro la Roma il gol di Angelino al 93’ ha avuto il sapore della beffa tremenda.