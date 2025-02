Puntomagazine.it - Napoli, controlli dei Carabinieri in città, ancora armi nelle mani di giovanissimi

24 ore diin. Focus deidelle compagnie Vomero e Centro nei quartieri di Scampia, Miano, Piscinola, Camaldoli e nel centro storico. Fondamentale il supporto del Reggimento Campania.Si è partiti dai quartieri collinari. Due 16enni sono stati denunciati per porto ingiustificato di: uno trovato in possesso di un coltello a serraco di 20 cm, l’altro con un tirapugni metallico, entrambi fermati nella stazione della metropolitana “Piscinola – Scampia”. Una donna di 68 anni è stata denunciata per evasione, poiché assente al momento del controllo.stesse ore un presidio è stato organizzato nel Centro Storico e nei Quartieri Spagnoli.Diverse le persone denunciate, tra queste un giovane di 20 anni trovato con un coltello a serraco in via Mezzocannone, un 19enne in possesso di marijuana confezionata in dosi e un coetaneo sorpreso a rubare un cellulare a un turista in Piazza San Domenico Maggiore.