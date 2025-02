Ilnapolista.it - Napoli condannato dagli errori della società, costretto a battersi al limite dell’inferiorità (Repubblica)

al)Scrivecon Marco Azzi:Antonio Conte non ha niente da rimproverare alla sua squadra, messa in ginocchio dall’emergenza per gli infortuni di Neres, Olivera e Spinazzola e condannatacommessi dallasul mercato invernale ain condizioni sempre più estreme, al. Pesano in maniera sempre più evidente i mancati arrivi del sostituto di Kvaratskhelia e di un jolly difensivo, che sarebbero stati necessari per inseguire con maggiori chance di successo il sogno scudetto. La panchina lunga logora chi non ce l’ha e la maggiore profondità del suo organico — non a caso — ha fatto ieri pomeriggio la fortuna di Marco Baroni, che ha colto l’attimo fuggente per gettare nella mischia pure Dia.