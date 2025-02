Ilfattoquotidiano.it - Napoli, bimba di 9 mesi morta sbranata da un pit bull nel suo letto di casa

Una bambina di 9da un pitneldisua, ad Acerra, provincia di. Si trovava da sola con il padre, che ha riferito alla Polizia di aver trovato la piccola in una pozza di sangue. La tragedia è accaduta la scorsa notte: inutile la corsa al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori.La bambina èper le gravissime ferite alla testa e al volto causate dai morsi del pitdi famiglia. In ospedale sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Acerra che hanno avviato le indagini, coordinati dalla Procura diNord. Secondo i primi accertamenti, pare che lasia stata aggredita dal cane di famiglia mentre il padre dormiva e la madre era al lavoro. Sul caso sono in corso accertamenti.L'articolodi 9da un pitnel suodiproviene da Il Fatto Quotidiano.