Napoli: arrestato destinatario di un mandato d'arresto europeo

L'uomo, un 40enne napoletano, era ricercato dall'Autorità Giudiziaria spagnola per furto e uso di documenti falsiNella mattinata del 14 febbraio, la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto provvisorio ai fini di consegna di un 40enne napoletano. L'uomo eradi undi arresto, emesso dalle autorità spagnole, per furto ed uso di documenti di identificazione falsi. A darne notizia una comunicazione della Questura diNello specifico, gli agenti della Squadra Mobile dihanno rintracciato il 40enne presso la sua abitazione e lo hanno tratto in arresto in esecuzione del provvedimento.