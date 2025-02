Lanazione.it - Mutui, tassi ancora giù. Confronto fisso e variabile

Continua la discesa deisui, con la Banca Centrale Europea che a fine gennaio ha operato il quinto taglio consecutivo di 25 punti base, un percorso iniziato a giugno 2024. Momento buono per chiedere un mutuo? Secondo Silvano Bartolini, esperto credito di Codacons Toscana, quello di fine febbraio potrebbe essere il momento adatto, in quanto si farà sentire l’impatto dell’ultimo taglio Bce. Ma quanto si risparmia ora rispetto a un anno fa? "Una simulazione dell’andamento deisuiipotecari tra febbraio 2024 e febbraio 2025, su un importo di 140mila euro, che è quello chiesto mediamente per l’acquisto di un’abitazione e con una durata di 20 anni, mostra un risparmio significativo per i mutuatari", spiega Bartolini. Per un mutuo a tasso, la rata mensile è infatti passata da 806 euro di febbraio 2024 (con un Taeg del 3,42%) a 738 euro a febbraio 2025 (Taeg 2,45%), con un risparmio mensile di 68 euro.