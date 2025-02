Lanazione.it - Museo Leonardiano lanciatissimo: "A gennaio siamo a +10% sul 2024"

Il disegno del drago rinvenuto sulla cappa del camino trecentesco della ex casa bracci è opera di Leonardo? Sarà compito degli esperti esprimere un parere definitivo. Ma Vinci può festeggiare in ogni caso, per due motivi: in primis perché ilha fatto registrare in questo primo mese e mezzo dell’anno un netto incremento rispetto al. E poi perché la nuova scoperta può rappresentare un ulteriore traino in chiave turistica. "La scoperta di questo disegno apre ovviamente anche nuovi scenari in merito al turismo – ha confermato Chiara Pasquali, consigliera con delega alla promozione del territorio, preannunciando l’intenzione di varare più avanti un progetto di valorizzazione ad hoc - prima dell’attribuzione, o meno, a Leonardo, sarà studiato e analizzato. Ed una volta completati la messa in sicurezza e il restauro, è obiettivo dell’amministrazione restituirlo alla cittadinanza e renderlo fruibile ai turisti.