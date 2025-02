Juventusnews24.com - Mulazzi Sion, il terzino della Juventus Next Gen saluta a titolo definitivo: tutti i dettagli sull’affare

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon, ilGen: le ultimissime di mercatoTutto fatto per il passaggio dial, squadra che milita in Svizzera dove il mercato si chiuderà il 17 febbraio. Come appreso danews24, l’ormai exGen, che ha giocato oggi il match contro il Potenza, partirà domani per iniziare la sua nuova avventura.Il trasferimento sarà acon i bianconeri che avranno una percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore, che era diventato ormai un titolare nelle rotazioni di Brambilla, lascia dopo tanti anni Torino.Leggi sunews24.com