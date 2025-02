Ilfattoquotidiano.it - Morto Michael O’Sullivan, il fantino irlandese aveva 24 anni: fatale una caduta in gara

questa mattina, come ha confermato l’Irish Horseracing Regulatory Board (IHRB) a nome della sua famiglia, a causa delle ferite riportate durante unain unaa Thurles dello scorso 6 febbraio. La dottoressa Jennifer Pugh, chief medical officer dell’IHRB, ha dichiarato: “La famiglia diha preso la decisione di donare i suoi organi in questo momento incredibilmente difficile, ma così facendo ha fatto una scelta che farà davvero la differenza per la vita di altri pazienti e delle loro famiglie”. Riguardo al lascito del, la donna ha detto che “il successo die la sua umiltà avranno ispirato molti e oggi condivido la sensazione di perdita con tutti coloro che lo conoscevano”.circondato dalla sua famiglia all’ospedale universitario di Cork.