Morto a 77 anni Rainer Schneider, una vita dedicata agli animali esotici

Varese, 16 febbraio 2025 – Addio al dottore degli. Èil veterinario. Aveva 77. Era il direttore scientifico del parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo in provincia di Bergamo e direttore sanitario del Cras Stella del Nord, il Centro di recuperoselvatici di Calolziocorte. Il medico deglie in difficoltà Era il medico degli, ma anche deglisalvatici in difficoltà. Partecipava inoltre come ospite esperto a diverse trasmissioni televisive. Si è spento sabato sera.aveva uno studio a Casbeno, Varese, dove curava e operava tigri, serpenti, tartarughe azzannatrici e altre specie non comuni. Ha riattaccato anche il becco ad un tucano. Al Cras Stella del Nord di Calolziocorte invece si occupava diselvatici feriti.