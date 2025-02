Lanazione.it - Morti per l’intossicazione: "Riesumazioni e autopsie". Altro dolore nelle famiglie

di Stefano BrogioniFIRENZEAppuntamento domani mattina in procura, nell’ufficio del sostituto procuratore Benedetta Foti, il magistrato che indaga sullersa del gruppo Sereni Orizzonti causate da una possibile intossicazione alimentare. "Chiederemo la riesumazione affinché, in tempi rapidisissimi, venga effettuata l’autopsia". L’avvocato Lorenzo Pellegrini, legale dei familiari di Gianpiero Samuelli, 86 anni, una delle vittime della presunta intossicazione killer, ha l’esigenza di far recuperare il tempo perso agli inquirenti. Ma per leche hanno perso i propri cari per la presunta contaminazione partita o transitata dal centro cottura di Pelago al servizio delle residenze sanitarie assistite del colosso friulano, all’orizzonte c’è l’ennesima mazzata da digerire nel giro di qualche giorno.