Tg24.sky.it - Morte Camilla Sanvoisin, ipotesi overdose: lunedì l’autopsia. Poteva essere salvata?

Si indaga ancora sulladi, la 25enne trovata morta nell'appartamento che divideva col suo compagno a Roma. Qualche risposta in più arriverà dall'autopsia che verrà eseguita17 febbraio. L'è che la ragazza, figlia del produttore televisivo Axel Egon, sia deceduta per. Dall'esame autoptico e tossicologico arriveranno informazioni utili per chiarire con esattezza le cause e l'orario della. Gli elementi che emergeranno dall'autopsia, inoltre, serviranno a stabilire se, con un soccorso tempestivo, la giovane si sarebbe potuta salvare. Il compagno è indagato percome conseguenza di altro reato. Nel corso di una perquisizione è stato trovato in casa un quantitativo di metadone e per questo il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti.