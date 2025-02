Ilrestodelcarlino.it - Morrovalle, spazio alle attività nel sito del Comune. Incontro pubblico per raccogliere adesioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Punta sul web ildi, che si prepara a lanciare un nuovoistituzionale e una nuova app. Ecco il progetto in via di sviluppo grazie al contributo a fondo perduto di 45mila euro in arrivo dalla Regione nell’ambito del bando DigitalizziAmo le Marche. L’ente sta mettendo a punto la progettazione di un nuovo portale che sarà composto da tre macrosezioni: una istituzionale, attraverso la quale tutte le comunicazioni delpotranno arrivare anche sul cellulare via app; una seconda dedicata agli itinerari turistici; e una terza dedicata adcommerciali e artigianali. Nell’ottica dile istanze, è stata fissata per il 12 marzo21.15 a palazzo Lazzarini un’assemblea pubblica aperta a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati ad aprire una pagina sue app.