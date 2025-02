Sport.quotidiano.net - Monza-Lecce 0-0, solo un pareggio per il ritorno di Nesta

, 16 febbraio 2025 - Unsempre più ultimo e disperato le prova tutte per raddrizzare la situazione: anche richiamare in panchinain luogo di Bocchetti. Il primo responso deldi fiamma è uno 0-0 interno che di sicuro fa più felice il, che nonostante la traversa colpita da Helgason all'alba della partita e la chance finale capitata sui piedi di Ramadani, appone un altro mattoncino per costruirsi la propria salvezza. Il fatturato offensivo dei biancorossi è tutto in una conclusione del subentrato Caprari che fa fare bella figura a Falcone, mentre dall'altro lato c'è sicuramente più lavoro per l'omologo Turati: troppo poco per sognare qualcosa di più, per una delusione ben tradita dagli appena 14 punti in classifica contro i 25 dei salentini. Le formazioni ufficiali Il rientranteopta per un 3-4-2-1 aperto da Turati, con D'Ambrosio, Izzo e Carboni in difesa e la coppia Pereira-Kyriakopoulos sulle bande: in mezzo al campo ci sono Urbanski e Bianco, mentre a supporto dell'unica punta Ganvoula tocca a Mota e Ciurria.