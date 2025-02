Monza-Lecce 0-0, paura di perdere e un punto a testa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 16 feb. (askanews) – Finisce senza reti la sfida salvezza dell’U-Power Stadium. Unche fa più comodo alche non al, ancora ultimo in classifica. Ospiti più pericolosi nel primo tempo con una traversa di Helgason su punizione e un tiro al volo di Krstovic respinto da Turati. La squadra di Nesta, tornato in panchina, cresce nella ripresa e sfiora il vantaggio con Caprari, fermato da una splendida parata di Falcone. Nel finale debutto di Keita Balde e altri tentativi di Helgason e Krstovic, ma il risultato non si sblocca. L'articolo0-0,die unproviene da Ildenaro.it.