Ilrestodelcarlino.it - Montecchio punta al poker di vittorie a Castelnovo Monti

Un derby tra due squadre che vivono momenti opposti. Il PalaGiovanelli è teatro alle 17 del posticipo tutto reggiano di Serie C, coi padroni di casa dell’E80 Group (24) che ricevono la visita della Clevertech(14): gli appenninici, dopo una splendida serie positiva, hanno inanellato due inattese sconfitte consecutive contro avversarie alla portata, l’ultima dopo una rimonta tardiva a Vignola, eno a riprendere la loro corsa e a difendere un secondo posto detenuto attualmente in coabitazione con Medicina e Molinella.invece,aldiconsecutive, provando a dare dimostrazione dell’ottimo momento di forma dopo le tante fatiche di inizio stagione: Lavacchielli e Rovatti stanno trascinando i compagni e uno "scalpo" importante come quello didarebbe ai biancoblù ancora più fiducia nei propri mezzi.