Ilrestodelcarlino.it - ’Monte Corno’, il bolognese che fece l’impresa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Agosto 1573. Francesco De Marchi,, documenta per la prima volta l’ascesa al Corno Grande del Gran Sasso, da lui considerata la montagna più alta (2912 metri). A raccontare quella piccola, grande spedizione è Monte Corno di Luca Cococcetta, che al festival di Trento ha vinto il premio del pubblico Miglior Film di Alpinismo – Rotari. Una scalata, con una dettagliata ricostruzione in fiction, ripercorsa nel documentario dall’alpinista Hervé Barmasse. Le riprese sono iniziate da Bologna, città natale di De Marchi. Le carte che documentano l’ascesa e le sue difficoltà, la misurazione della vetta e la geografia dei luoghi e lo stato del ghiacciaio del Calderone, sono conservate proprio all’Archiginnasio. Un’impresa eroica ma "poco conosciuta – racconta il regista Cococcetta – Il suo trattato di architettura è stato stampato dopo la morte e poi è ’sparito’ per circa due secoli.