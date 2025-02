Lanazione.it - Monossido killer nel camper: un morto e un’intossicata grave

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 febbraio 2025 – Tragedia in viale Pieraccini a Firenze dove un uomo è stato trovatoall’interno di un. Insieme a lui anche una donna che è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. Secondo le prime informazioni i due, residenti a Roccalbegna in provincia di Grosseto, si trovavano all’interno del mezzo nel quale, secondo i rilievi dei vigili del fuoco, è emersa la presenza didi carbonio sprigionato da una stufa a gas. Sul posto anche la polizia. Notizia in aggiornamento