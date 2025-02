Mondiali biathlon Lenzerheide 2025 | perché Dorothea Wierer salta l’inseguimento femminile

Leggi su Sportface.it

Brutta notizia in casa Italia prima deldeidinon sarà infatti al via della gara. Come comunicato dalla Fisi, a frenare la campionessa azzurra è un raffreddore che si stava portando già da qualche giorno; al termine della staffetta mista e della sprint la nativa di Anterselva aveva palesato le sue difficoltà dovuta ad una scarsa condizione fisica, e anche in vista delle prossime gare ha optato per il forfait.A peggiorare le sue già precarie condizioni si è messo anche il meteo: nella giornata di venerdì infatti si è abbattuta suuna forte nevicata, con anche il vento a complicare la situazione. La speranza è che con il riposo odierno e dei prossimi giorni,possa guarire e giocarsi le sue carte nell’individuale e nella mass start, discipline in cui si è già laureata campionessa iridata rispettivamente ad Anterselva 2020 e Östersund 2019.