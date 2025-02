Napolitoday.it - Molesta gli automobilisti e cerca di pestare i poliziotti: in manette

Leggi su Napolitoday.it

Inun 35enne di origini mauritane, con precedenti di polizia e senza permesso di soggiorno. Gli agenti sono intervenuti in via Amerigo Vespucci, a Napoli, perché il soggetto stavando gligli. Alla vista dei, il 35enne è andato in.