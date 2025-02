Sport.quotidiano.net - Modena Volley, si cambia. I fratelli Storci al comando

Mentresi prepara alla trasferta di Padova, che potrebbe essere determinante per dare una sicurezza anche matematica per ciò che concerne i playoff e una visione diversa sulla post season, all’ordine del giorno c’è il riassetto societario, descritto sulle pagine di sabato della Gazzetta dello Sport. Una notizia in parte smentita dalla società ma probabilmente arrivata alla ‘rosea’ da fonti interne, se il maggiore quotidiano sportivo italiano ha deciso di scrivere al riguardo una pagina intera. L’ipotesi è quella che informalmente gira da tempo: un passo in avanti deie un passo indietro di Giulia Gabana che però, secondo la ricostruzione puntuale uscita ieri, rimarrebbe comunque in società, lasciando però spazio decisionale e la maggioranza delle quote ai duemodenesi, Christian e Michele, e alla loro azienda Atlantic Fluid Tech.