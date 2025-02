Ilrestodelcarlino.it - Mister Stellone, il bicchiere è mezzo pieno: "In verità ci è mancato solo il guizzo vincente"

"Dispiace perché volevamo i tre punti. Sono soddisfatto dell’ atteggiamento tenuto dai miei ragazzi, ci èil. Eravamo consapevoli della difficoltà della partita. Il Sestri,viste le difficoltà di classifica è una squadra brava a chiudersi tutta dietro alla linea della palla. Queste tipologie di partite rischi anche di perderle,prendendo gol in contropiede. Se non le sblocchi subito,diventano gare sporche e avare di occasioni. In quelle 3/4 palle gol create con un pizzico di fortuna saremmo potuti andare in vantaggio". Cerca di guardare ilnel post partita di Vis Pesaro- Sestri Levante. Nonostante il pareggio a reti bianche il tecnico cerca infatti di evidenziare tutti gli aspetti positivi: "Nonostante i raddoppi sistematici della formazione ligure siamo riusciti nel primo tempo a creare una colossale occasione capitata sui piedi di Orellana.