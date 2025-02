Mistermovie.it - Mister Movie | Vietato Autotune all’Eurovision? Ecco Quali sono le Regole per il 2025

L'Eurovision Song Contest ha sempre dato molta importanza alle performance dal vivo, cercando di mantenere l'autenticità degli artisti sul palco. Una delle questioni più dibattute è l'uso dell', una tecnica che consente di correggere l'intonazione della voce o di creare effettiri particolari. Ma come è regolato l'uso di questa tecnologia nel contest?Lesull'nelle Limitazioni?Secondo quanto stabilito dalla EBU (European Broadcasting Union), l'uso dell'è consentito, ma solo in determinate circostanze. L'può essere impiegato esclusivamente per creare un effettoro specifico in alcune sezioni della canzone, ma non può essere utilizzato per correggere l'intonazione dell'artista o dei coristi per tutta la durata della performance.