Mister Movie | The Amateur il thriller con Rami Malek arriva nelle sale ad aprile 2025

The Amateur, il thriller con Rami Malek arriva nelle sale ad aprile 2025

Ilsi preannuncia un anno ricco di emozioni per gli appassionati di cinema, e tra i titoli più attesi figura The, il nuovodiretto da James Hawes. Il film, girato all’inizio del 2023, vanta un cast stellare che include, Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany e Julianne Nicholson.Una sceneggiatura dal lungo processo creativoUno degli aspetti più curiosi di Theriguarda il lavoro svolto sulla sceneggiatura. Dai crediti della Writers Guild of America (WGA) emerge che ben dieci sceneggiatori hanno contribuito alla stesura della storia, tra cui nomi di spicco come Scott Z. Burns, Patrick Ness e Scott Frank. Tuttavia, secondo la sentenza ufficiale della WGA, solo Ken Nolan e Gary Spinelli figurano come autori accreditati.