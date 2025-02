Mistermovie.it - Mister Movie | Svelato chi è Jack lo Squartatore, mistero risolto dopo più di cento anni

oltre un secolo di speculazioni e teorie, il leggendario enigma dilopotrebbe essere finalmente. Un test del DNA al 100% avrebbe infatti identificato l’assassino di Whitechapel: si tratterebbe di Aaron Kosminski, un immigrato polacco che lavorava come barbiere nelle stesse strade di Londra dove, nel 1888, cinque donne furono brutalmente assassinate.loè Aaron Kosminski: il sospettato di sempre, ora con prove concreteKosminski è stato per decenni uno dei principali sospettati, ma nessuna prova definitiva lo aveva mai inchiodato. Ora, però, lo storico Russell Edwards afferma di avere in mano l’evidenza che cambia tutto. La svolta è arrivata da un fazzoletto macchiato di sangue, appartenuto a Catherine Eddowes, una delle vittime, e analizzato grazie a un campione di DNA di un discendente di Kosminski.